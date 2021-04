Hoogleraar vindt dat overheid burgers te weinig betrekt bij corona-aanpak: ‘Zelf nadenken wordt ontmoedigd’

video Nederland stopt tijdelijk met AstraZene­ca-vac­cin bij mensen onder de 60 jaar

2 april Nederland legt het vaccineren van mensen onder de 60 jaar met het vaccin van AstraZeneca tijdelijk stil. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de melding van bijwerkingencentrum Lareb eerder vandaag dat een vrouw die het AstraZeneca-vaccin had gekregen, overleed aan een ernstige complicatie. Een verband met het vaccin staat overigens nog niet vast.