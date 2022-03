Hoogleraar waarschuwt voor 'gif' in samenleving: ‘Durf vergelijking met Hitler wel te maken’

Kinderonco­loog in spe neemt Oekraïens meisje (2) met hersentu­mor in huis

Ze is kinderoncoloog in opleiding in het Prinses Máxima Centrum en sinds maandag óók gastouder van een gevlucht Oekraïens gezin met een dochtertje (2) dat een hersentumor heeft. Eva Koopman-Coenen en haar gezin communiceren zich via Google Translate en gebaren door de dagen heen.

