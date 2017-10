Hoogste baas grensbewaking verdacht van mishandeling cadet

Aanranding in doofpotDe hoogste baas van de grensbewaking op Schiphol is opgepakt omdat hij eind vorige week een militair in opleiding zou hebben mishandeld. Zijn echtgenote had de cadet beschuldigd van aanranding op de officierenopleiding, maar die affaire is in de doofpot gestopt, stelt zijn advocaat.

De Marechaussee bevestigt dat er een medewerker is aangehouden, maar wil niet ingaan op wat er precies speelt zolang het onderzoek loopt. Alleen dat de man verdacht wordt van mishandeling.

Volgens advocaat Michael Ruperti, die de luitenant-kolonel bijstaat, liep de situatie uit de hand voor een café waar de man vrijdagavond was met zijn echtgenote. Hij zou daar de militair op straat hardhandig hebben weggeduwd, nadat ze in gesprek waren over de aanrandingszaak. Dat werd gezien door politieagenten die toevallig in de buurt stonden. De commandant werd opgepakt en de cadet deed aangifte van mishandeling. De brigade-commandant, die sinds mei verantwoordelijk is voor de grensbewaking op Schiphol, is inmiddels weer vrij, maar zit nu thuis zolang het onderzoek loopt.

De commandant kende de jongen via zijn vrouw die samen met hem een opleiding volgt aan de Koninklijke Militaire Academie. Volgens Ruperti maakte de vrouw in april al melding dat de jongen haar zou hebben aangerand na een feestje op de officierenopleiding. Daarna is er volgens hem vooral geprobeerd om dat niet naar buiten te laten komen. ,,Er is wel een intern onderzoek geweest, maar de uitkomst was dat de vrouw er het beste aan deed om de zaak te laten rusten. Het was haar verhaal tegen het zijne en daar zou alleen maar veel gedoe van komen.’’ De vrouw volgde dat advies op omdat ze geen problemen wilde met op de opleiding. Ook toen de militair later toegaf dat er een aanranding was geweest tegenover de commandant en hij daar melding van maakte, werd dat weggehoond, aldus Ruperti.

Pikant

Het verhaal over de aanranding is pikant omdat de Koninklijke Militaire Academie hiermee al vaker negatief in het nieuws kwam. Zeven jaar geleden trokken vakbonden nog aan de bel over studenten en personeel die zich schuldig maakten aan geweld, aanranding, seksuele intimidatie en racisme. Toen is er niet zoveel gebeurd met de incidenten, vonden vakbonden destijds. Defensie herkende zich toen niet in de beweringen.

De zaak nu laat volgens Ruperti zien dat er kennelijk nog niet zoveel is veranderd, maar ook dat er met twee maten wordt gemeten. De hoge officier is 16 jaar in trouwe dienst, diende in Afghanistan, maar mag zolang het onderzoek naar de mishandeling loopt niet meer op zijn werk verschijnen. De militair in opleiding die wordt beschuldigd van aanranding mag gewoon blijven zitten. ,,In dat geval had de zaak ook niet intern afgedaan moeten worden, maar had de commandant naar de politie moeten stappen,’’ zegt Ruperti.