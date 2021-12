Hooikoorts met de jaarwisseling: de eerste hazelaars en elzen bloeien al

Het weer belooft de komende weken zo zacht te worden dat mensen tijdens de jaarwisseling last kunnen krijgen van hooikoortsklachten. Dat komt door de warme herfst, waardoor nu al pollen in de lucht zweven.

Door de warme herfst en decembermaand bloeien de eerste hazelaars en de vroegbloeiende elzen al, waardoor nu al pollen in de lucht aanwezig zijn. Met een gemiddelde temperatuur van 11,6 graden is deze herfst de op vijf na warmste sinds 1901. Experts denken dat mensen die last hebben van pollen van de hazelaar nu al rekening moeten houden met hooikoortsklachten.

Lees ook Play 2021 eindigt met weersomslag: van pittige vorst naar zachte temperaturen en mogelijk warmterecords

Dat de eerste hazelaars en elzen al weer in bloei komen past in een trend, aldus onderzoekers van de Universiteit van Leiden. Het pollenseizoen wordt steeds langer . Nu zijn de eerste pollen er dus al, en het seizoen loopt steeds later af. ‘De drijvende kracht hierachter is zeer waarschijnlijk de klimaatverandering’, schrijven Letty de Weger(Universiteit Leiden) en Arnold van Vliet (Wageningen University) in een persbericht. ‘Doordat het seizoen voor gras en bijvoet steeds later eindigt wordt het pollenseizoen geleidelijk aan langer.’

Het kan de klachten voor allergiepatiënten verergeren. ‘Zij kunnen meer klachten gaan ervaren en de periode waarin zij klachten verwachten verandert. Hogere piekconcentraties leiden mogelijk ook tot heftigere klachten.’

Warm

Bovenop de mogelijke hooikoortsklachten met de jaarwisseling, belooft het weer allerminst koud te worden. Misschien kan zelfs wel de warmste oudejaarsdag ooit gemeten worden. Woensdag wordt in De Bilt al een temperatuur verwacht van 13,5 graden. Dat zou een nieuw warmterecord betekenen. Of het zo ver komt, hangt af van het moment waarop een zuidelijke stroming met subtropische lucht ons land bereikt. Volgens Van Bernebeek, weerman van Weerplaza, arriveert een ‘warme sector’ van een lagedrukgebied waarschijnlijk pas woensdagavond, maar daarna gaat het hard.

Donderdag kan een tweede warmterecord sneuvelen als het kwik in De Bilt 13,1 graden aantikt. De kans daarop is volgens de weerman ‘best realistisch’. Voor oudejaarsdag verwacht hij zo’n 14 graden. Zodra een temperatuur van 13,8 graden wordt bereikt, is Nederland een nieuw warmterecord rijker. Het noorden van Nederland blijft de eerste dagen wat achter met temperaturen van zo’n 7 tot 10 graden.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: