Hoop op goede afloop 44 jaar vermiste Marjo Winkens niet helemaal weg

Het is ook de vraag wat de politie na zo veel jaar nog zou kunnen aantreffen als het lichaam van Marjo daadwerkelijk begraven is in de natuur. Daarom werden naast speurhonden en graafmachines ook bodemanalisten en archeologen ingezet, die nauwkeurig zochten naar verstoringen in de grond.



Maar cold cases blijken moeilijk te kraken. In maart werd in Zeeland nog gezocht naar het lichaam van Herman Ploegstra, die in 2010 verdween. Eind vorig jaar werd gegraven naar Willeke Dost, het weesmeisje dat in 1992 verdween van de boerderij van haar pleegouders in Koekange. Resultaat bleef uit.



Niet iedereen kan zich daarbij neerleggen. Onlangs ging de politie over tot de aanhouding van één van de mannen die vast blijft houden aan plannen zelf te blijven graven in de omgeving, om Dost alsnog te vinden.



Het is een hunkering naar zekerheid die mensen bij dit soort zoektochten drijft. Geen wonder, want vermissingen grijpen extreem diep in de levens van achterblijvers in.