Horeca Brabant: ‘Verplaats carnaval naar buiten’

,,Wij hebben als KHN’ers van de vier steden nauw overleg met elkaar. Buitencarnaval is de grootste kanshebber", aldus De Vos. ,,Het gaat erom dat je mensen de ruimte moet bieden om op anderhalve meter afstand van elkaar iets te kunnen doen. In winkelstraten lopen nu ook volop mensen en op de terrassen gaat het ook goed: in dit geval ga je dus geen broek kopen in de stad maar carnaval vieren.”



Het carnavalstoerisme in steden als Breda en Den Bosch zal wel gestopt moeten worden, zegt De Vos, om excessen te voorkomen. ,,Eigen carnavalsvierders eerst. Je zou kunnen werken met tickets waardoor je kunt zien waar mensen vandaan komen. Voor ons als horeca zou dat een oplossing kunnen zijn.” Het is een idee dat burgemeester Paul Depla van Breda wel wil bespreken. De carnavalsalternatieven zijn hard nodig voor de Brabantse economie. De Vos: ,,Geen alternatief voor carnaval is de genadeklap voor heel veel cafés.” Hun omzet drijft vaak voor vele tientallen procenten op het carnavalsfeest.