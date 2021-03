Horeca: ‘Kabinet blijft wel erg voorzichtig', winkelketens blij én teleurgesteld

Grote winkelketens zijn blij dat ze extra klanten kunnen ontvangen, maar balen van het maximum aantal van vijftig klanten per keer. Ook Koninklijke Horeca Nederland is niet alleen maar blij met de aankondiging dat de terrassen waarschijnlijk op 31 maart weer open mogen. ,,We hadden op een iets grotere stap gehoopt.”

Winkels mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen, mits ze 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Vanaf volgende week wordt daarbij ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag één klant de winkel in, tot een maximum van vijftig klanten, zo maakte premier Mark Rutte vanavond bekend in de persconferentie.

Bouwmarkt baalt van plafond

Hornbach noemde de verruiming van het maximaal aantal klanten in eerste instantie ‘fantastisch’, maar de bouwmarktketen is minder enthousiast geworden door het plafond. Volgens een woordvoerder heeft een Hornbach-filiaal gemiddeld een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Dat zou betekenen dat er zonder plafond zeshonderd klanten tegelijk in de winkel zouden mogen zijn als er genoeg afstand kan worden bewaard. De vestigingen van Hema zijn tussen de 300 en 3000 vierkante meter groot, met nog een paar uitschieters daarboven. ,,We zijn blij met elke versoepeling", stelt een woordvoerder van de winkelketen.

Horeca

Rober Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), vindt de aankondiging dat de terrassen waarschijnlijk vanaf 31 maart weer open mogen ‘in ieder geval iets'. ,,Maar het kabinet blijft wel erg voorzichtig, we hadden op een iets grotere stap gehoopt.” Want ondernemers met een hotel, een restaurant of café-eigenaren zonder terras hebben nog steeds weinig aan de aangekondigde versoepeling. ,,Sowieso geldt deze versoepeling pas voor over drie weken. Blijkbaar ziet het kabinet ons nog steeds meer als onderdeel van het probleem dan als onderdeel van de oplossing.” KHN gaat woensdag met de betrokken ministers om de tafel om te praten over verdere steunmaatregelen, zegt Willemsen.

Johan de Vos, vicevoorzitter van KHN Breda, wil de komende weken gaan benutten om verder te overleggen hoeveel mensen er na 31 maart op een terras mogen. ,,Wat is er mogelijk als je een terras hebt waar zevenhonderd mensen op kunnen?” De Vos kwam vorige week in het nieuws omdat hij zijn terras in Breda kortstondig opengooide uit protest tegen de maatregelen. ,,Wat er straks weer kan is in ieder geval meer dan niets. Het is de afgelopen week vaker over ons gegaan dan in de zes maanden daarvoor.”

Vakanties

De reissector heeft iets meer perspectief gekregen als gevolg van de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. “Er is nog geen datum genoemd, maar de toon was positiever en er werd specifiek aandacht besteed aan de wens van veel Nederlanders om weer op vakantie te gaan”, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. “Ook werd er niet gezegd dat je geen vakantie zou moeten boeken, zoals de afgelopen persconferenties steeds het geval was.” Oostdam hoopt dan ook dat Nederlanders weer gaan boeken voor de zomervakantie. “Dan komt er weer wat geld binnen bij veel bedrijven. Dat is hard nodig.”

Verpleeghuizen

Ouderenbond Anbo noemt de verruiming van bezoek voor bewoners van verpleeghuizen ‘een verbetering’. Het demissionair kabinet maakte maandag bekend dat in verpleeghuizen waar bewoners zijn gevaccineerd, het maximaal aantal toegestane bezoekers wordt verhoogd van één naar twee per dag. De ouderenbond pleit ervoor bij succes van deze versoepeling snel door te pakken, naar bijvoorbeeld twee momenten van twee bezoekers per dag.

Studenten sluiten acties niet uit

,,Een lichtpunt aan de horizon van studenten”, noemt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de aankondiging dat studenten mogelijk vanaf eind maart weer een dag in de week naar hun hogeschool of universiteit kunnen komen. ,,Online onderwijs werkt eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen in de hand. Het is goed dat het kabinet stappen gaat zetten richting meer fysiek onderwijs”, reageert voorzitter Dahran Çoban.

Voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt 31 maart ‘echt de uiterste datum’. “Wij hadden gehoopt dat het hoger onderwijs nu al gedeeltelijk open zou gaan. Een keer per week op 1,5 meter afstand, wij denken dat het veilig kan”, zegt Muns. “Als het dan toch langer duurt, kan ik acties niet uitsluiten.”

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei duidelijk dat de heropening van het hoger onderwijs wel afhangt van de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames.

Sport

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB is ontevreden over de kleine versoepelingen van de coronaregels. ,,De huidige leeftijdsgrens van het kabinet van samen sporten tot en met 26 jaar splijt elke amateurvereniging en talloze teams”, laat hij weten. ,,Dat is onnodig want voetballen gebeurt veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen zijn we dus onvoldoende geholpen. We blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen.”

Premier Rutte kondigde maandagavond aan dat volwassenen vanaf 16 maart weer met maximaal vier personen samen mogen sporten. ,,We hebben door berekeningen gezien dat we met z’n allen miljoenen kilo’s zijn aangekomen”, zei Rutte. ,,Daarom deze kleine versoepeling.”

