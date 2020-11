Horeca open met kerst? Er komt snel duidelijkheid, zegt Mark Rutte

Kerstmis

Het kabinet overlegt de komende dagen verder over een logisch moment om de horecamaatregelen te versoepelen, aldus Willemsen. Daarbij wordt nadrukkelijk ook de kerst besproken. ,,De premier gaf concreet aan dat hij in de loop van de week duidelijkheid geeft of de horeca met de kerstdagen open kan. Hij snapt dat we dat niet vlak van te voren te horen kunnen krijgen.”

Voor veel horecaondernemers is de onzekerheid over de decembermaand een doorn in het oog. ,,Kunnen we alsjeblieft gewoon even heel snel zeggen of we met kerst open of dicht mogen?”, schreef topkok Ron Blaauw woensdag ook op Facebook. Het bericht werd in een mum van tijd honderden keren gedeeld. ,,Ik denk dat ik het wel weet (na 7/1 voorzichtig weer open), maar dit pas half december bekend maken geeft weer heel veel onzekerheid voor de horeca terwijl de beslissing al lang genomen is. Daadkracht tonen!”