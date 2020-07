Horeca weer in gesprek met overheid, kort geding coronaregels aangehouden

Voorzitter veilig­heids­be­raad tegen mondkapjes­plicht in openbaar leven: ‘Niet te handhaven’

11:58 Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het veiligheidsberaad, ziet een algehele mondkapjesplicht zoals die in veel andere Europese landen geldt niet zitten. Hij verwacht chaos als iedereen wel verplicht een mondkapje in bijvoorbeeld het café of een winkel zou moeten dragen.