Horecabaas Adri baalt: ‘Na vijf maanden lockdown eindelijk open en dan wordt de straat afgesloten’

OPROEP Drijft coronaprik jullie familie uit elkaar?

4 juni Wat voor de één meer dan logisch is, is voor de ander volstrekt onaanvaardbaar. Sommige Nederlanders kiezen heel bewust voor de coronavaccinatie, anderen twijfelen nog en weer anderen weten juist zeker dat ze zo'n prik -zelfs met een miljoen toe- niet in hun lijf willen.