Horecabaas verkrachtte afwashulp tientallen keren: ‘Ziekelijk hoe dit pubermeisje is gehersenspoeld’

Tegen de man was vier jaar cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. De man had de rechtbank willen doen geloven dat hij een liefdesrelatie met het meisje had, dat in het restaurant was komen werken toen ze dertien jaar oud was. Ze zouden pas seks hebben gehad nadat ze zestien was geworden. De rechtbank zag echter bewijs dat die bewering weerlegde.