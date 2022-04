Horrorschoonvader blijkt doodnormale man: 'Niet iedereen die iets gruwelijks doet, is gestoord’

Rechter: bedrijf mag water afsluiten bij gezin met kind als rekening niet is betaald

Waterbedrijven mogen ook bij gezinnen met kinderen het drinkwater afsluiten als zij de rekeningen niet hebben betaald. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak van Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

