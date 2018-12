Hotel geeft Groningse dakloze gratis kamer tot na Oudejaarsavond

Het was stadsfotograaf Joram Krol die de kat de bel aan bond. Op 16 december postte hij op sociale media een aangrijpend beeld van een dakloze jongen die in de stationshal van Groningen tegen een muur geleund zat, terwijl op de achtergrond de lichtjes van een gigantische kerstboom brandden.

De jongeman kwam weer ter sprake tijdens een gratis etentje voor een dertigtal daklozen in de stad. De uitbater van het restaurant waar dat plaatsvond, is ook assistent-manager van twee Groningse hotels en wilde iets voor één van zijn gasten doen. Hulpplatform Straatwijs vertelde over de jongen en de assistent-manager besloot in overleg met zijn baas om hem tijdens de kerstdagen onderdak te geven.



Medewerkers van Straatwijs zochten de dakloze jongen op om het nieuws met hem te delen. Hij wist niet wat hij hoorde toen hem verteld werd dat hij tijdens de koude kerstdagen niet in het station zou hoeven slapen. ,,Hij heeft wel tien keer dankjewel tegen me gezegd toen ik hem zijn kamer liet zien’’, aldus de assistent-manager tegenover Nederlandse nieuwssite RTV Noord.