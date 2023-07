Hou dat decadente gejammer over een vakantie die anders loopt alsjeblieft voor je

Zij liepen mee met de Pride Walk: ‘Heb begrip voor de ander, dat is mijn boodschap’

Van de Dam naar het Museumplein: zo’n vijfduizend mensen liepen zaterdag mee met de jaarlijkse Pride Walk in Amsterdam om te demonstreren voor gelijke rechten voor lhbtq’s. Zeven deelnemers vertellen waarom. ‘Dat we nog steeds op straat worden nageroepen, betekent dat we er nog lang niet zijn.’