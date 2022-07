Hou op met vrouwen een preutsheidscomplex aan te praten

Aan het meer met vriendinnen. De een bedekt haar buik met een tankini sinds mensen haar regelmatig ontactisch vragen of ze soms in blijde verwachting is. (Nee!) Drie anderen kan het juist niks schelen dat zwangerschappen hun sporen achterlieten. Eentje loopt vrolijk rond in een string. En ligt het aan mij of heeft ineens iedereen een minizwembroekje aan?



Zelf zit ik erbij in een nieuwe bikini. De avond ervoor had ik voor de badkamerspiegel staan draaien: deze of toch een maat groter? ,,Die kleinere!”, riep mijn man: ,,niks mis mee!”