‘Houdoe Mien, ik kom ook zo’: het verlies van honderden opa's en oma’s

Vrijdag 27 maart

Het is stil en donker, in de Mariëndaal in Berlicum. De dag moet nog beginnen. Henk (91) en Mien (87) van Lith liggen naast elkaar in bed. Zoals elke nacht, al 63 jaar. Toch is weinig nog veilig en vertrouwd. Corona is het huis binnengeslopen, en heeft de toekomst weggejaagd.