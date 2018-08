Huis in brand door blikseminslag: 'Ik zie dat vuur nog op me vallen'

Hetty Ceelen lag net te doezelen toen afgelopen nacht de bliksem insloeg en haar huis in brand vloog aan de Orseleindstraat in Oss. Gelukkig kwam haar gezin met de schrik vrij en bleven ook de drie honden ongedeerd. De brandweer rukte met spoed uit, de schade aan de woning is aanzienlijk. ,,We hadden nog geen jaar geleden verbouwd. Oh wat erg."

Hetty Ceelen lag op zolder toen even na half drie een oorverdovende knal klonk. ,,Mijn oren sloegen dicht. De plafondplaten kwamen neer beneden en ik zag overal vuur", vertelt de bewoonster later, in pyjama op straat. In haar hand een beker drinken die ze van een van de buren kreeg. Ceelen vermoedt dat de bliksem in de schoorsteen is geslagen. ,,Ik hoorde de klap vlak boven me en zie dat vuur nog op me vallen."

De bewoonster twijfelde geen moment en vluchtte met haar man, zoon, dochter, twee honden én de oppashond naar buiten. ,,We sliepen nog niet, misschien is dat ons voordeel geweest. Mijn man wilde nog een emmer water gaan vatten om zelf te blussen, maar daar was geen beginnen meer aan." Het gezin melddde zich bij de buren en toen Hetty Ceelen omkeek zag ze naast de schoorsteen de vlammen uit het dak slaan.

Rechtop in bed

De buren die aan de andere kant van de twee-onder-een-kapper wonen, belden meteen 112 en kregen het advies om hun huis ook zo snel mogelijk te verlaten. De Osse brandweer rukte met de hoogste prioriteit uit om de vlammen te bestrijden.



De blauwe zwaailichten zorgen samen met de aanhoudende bliksemflitsen voor een bijzonder schouwspel in de Orseleindstraat, waar tientallen buurtbewoners in ochtendjas of zomerkledij komen kijken wat er aan de hand is. Veel van hen zaten al rechtop in bed na de blikseminslag en hoorden daarna de sirenes. Dan weet je: foute boel.

(De tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm De brand trekt behoorlijk wat bekijks van buurtgenoten. © Paul Driessen

De geschrokken familie Ceelen krijgt van meerdere kanten hulp aangeboden, ook als het een uur later harder begint te regenen. Een politieman weet te melden dat de ingeslagen bliksem er twee huizen verderop pas weer uitkwam via een van de leidingen. Door een grote raamopening waar geen glas meer in zit, is te zien hoe brandweermannen op de bovenverdieping het huis rond vier uur controleren om er zeker van te zijn dat het vuur gedoofd is.