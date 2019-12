Huisarts gaat vaker huidkanker behandelen: dermatoloog kan drukte niet aan

Huisartsen en dermatologen van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, het Radboudumc en de Mauritskliniek in Nijmegen en het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer hebben hiervoor de handen ineengeslagen.



Huisartsen worden in groten getale bijgeschoold om zelf het voortouw te nemen. Het is een noodzakelijke stap om - met minstens 70.000 nieuwe gevallen per jaar in Nederland - de exploderende vraag naar zorg bij huidkanker op te vangen.