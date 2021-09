Huisarts krijgt boze reacties na oproep tot vaccineren voor ‘buitenlanders’ in wachtkamer

Na lang wachten mag Piet eindelijk naar VS vliegen om zieke zoon te bezoeken

27 september Fijn voor toeristen, die versoepelingen voor een reis naar de Verenigde Staten. Maar voor sommige families is het bittere noodzaak dat het normale vliegverkeer weer enigszins op gang komt. Piet Steens (80) uit Berkel-Enschot weet er alles van. ,,Die schermpjes zijn een zegen, maar niets is zo fijn als elkaar in de armen sluiten.”