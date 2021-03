Huisarts op Urk schrijft omstreden spijtpillen voor aan vrouwen die twijfelen over abortus

OM eist in hoger beroep vier jaar cel tegen bedreiger Wilders

9 maart Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep vier jaar celstraf tegen de 63-jarige Dirk J. uit Hoensbroek voor het met de dood bedreigen van PVV-voorman Geert Wilders, vandaag precies twee jaar geleden. De rechtbank in Maastricht sprak J. in juni 2019 vrij, nadat hij bij een campagnebijeenkomst in Heerlen met een bijl en twee messen was opgepakt.