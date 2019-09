Huisarts slaakt noodkreet: geen thuiszorg voor terminale patiënt

Jansen kon vrijdag zijn frustratie over het niet kunnen regelen van thuiszorg voor een terminale patiënt niet bedwingen. Op Twitter liet hij weten: ‘Geen #thuiszorg beschikbaar in #nijmegen van de 20 (!) verschillende organisaties. Echt. Ik kan wel huilen. Het is 2019 en zo ver zijn we gezakt in Nederland.’



Het bericht werd bijna tweehonderd keer geretweet. Jansen kreeg veel reacties van medeleven. En ook diverse meldingen van mensen die spontaan aanboden zelf de terminale zorg te willen komen verzorgen.



,,Maar dat kan natuurlijk niet. Het ging om een patiënt die ook pijnstilling toegediend moest krijgen. Er was professionele verpleegkundige hulp nodig. Die was ook nadat we tien thuiszorgbedrijven hadden gebeld niet te krijgen.”