Huisarts verdeelt vaccins noodgedwongen onder kennissen: ‘Zo zonde, zo inefficiënt’

VIDEO Ook bij Jans­sen-vac­cin sterfgeval door stolselpro­bleem, verband met prik nog niet aangetoond

9 april Eén persoon die werd ingeënt met het in Leiden ontwikkelde vaccin van Janssen, is overleden aan dezelfde complicatie als die geconstateerd is bij het AstraZeneca-vaccin, meldt de Europese medicijnautoriteit EMA. Een verband met het vaccin is bij de Janssen-prik nog niet aangetoond.