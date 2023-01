Huisartsen stemmen alsnog in met zorgakkoord: ‘Nu samen verder’

Grijze auto van levensge­vaar­lij­ke Vuong (49) die ex en schoonmoe­der neerschoot bij winkelcen­trum gevonden

De politie heeft de grijze Skoda Octavia gevonden van de levensgevaarlijke verdachte Minh Nghia Vuong (49) die het dodelijke schietdrama op klaarlichte dag bij een winkelcentrum in Zwijndrecht op zijn geweten heeft. Daarbij overleed een 66-jarige vrouw -zijn schoonmoeder- en raakte haar 38-jarige dochter -Vuongs ex- zwaargewond. De auto stond in Rotterdam geparkeerd.

24 januari