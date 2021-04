Huisartsen woedend op RIVM-vaccinatiebaas: ‘De boodschap zou juist moeten zijn: néém AstraZeneca’

Van Delden gaat in het interview uitgebreid in op de problemen rond het AstraZeneca-vaccin. Het vaccin is minder populair vanwege de berichten over de zeer uitzonderlijke bijwerking van trombose. Er kwamen de afgelopen tijd meerdere signalen van huisartsen die AstraZeneca-vaccins overhielden omdat mensen uit de doelgroep van 60- tot 64-jarigen hun prik niet kwamen halen. Van Delden zegt nu te begrijpen dat sommige mensen misschien wachten met het halen van een vaccinatie. ,,Als ik 66 zou zijn en de huisarts zou me bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag AstraZeneca, of over twee of drie weken Pfizer? We gaan huisartsen daarom nog preciezer beleveren, zodat kleinere leveringen mogelijk zijn en ze daardoor minder overhouden.”

Quote Als je kijkt hoeveel moeite huisartsen doen om mensen te overtuigen en om zorgen weg te nemen. Deze boodschap helpt dan niet LHV Bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn de uitspraken van de RIVM-topman verkeerd gevallen. ,,Ons uitgangspunt is: zo snel mogelijk vaccineren. Hoe sneller hoe beter. Het AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep. De boodschap zou juist moeten zijn: néém AstraZeneca. Als je kijkt hoeveel moeite huisartsen doen om mensen te overtuigen en om zorgen weg te nemen. Deze boodschap helpt dan niet. We hadden veel liever gezien dat de landelijke vaccinicatiestrategie gewoon onderstreept zou worden, in plaats van het openlijk uitspreken van twijfels.’’

Onrust

Een zelfde geluid is te horen bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. ,,Dit creëert onrust en onduidelijkheid, het is om moedeloos van te worden. Huisartsen zitten al met moeilijke logistieke trajecten. Dit helpt niet om een duidelijke boodschap voor de dag te brengen. Het zijn echt onhandige uitspraken’’, reageert een woordvoerder namens het genootschap.

De Brabantse huisarts Geert-Jan van Holten sprong zaterdagochtend zowat uit zijn vel, toen hij het interview las. ,,Ik ben echt des duivels’’, zegt hij. ,,Hij framet dit vaccin als tweederangs. Eigenlijk zegt hij: wacht maar op het volgende vaccin dat beschikbaar koimt. Je hebt het wel over een half miljoen in de risicogroep die nog wachten op een prik. We zijn met man en macht bezig om die opkomst zo hoog als mogelijk te krijgen. En dan sla je de krant open, en dan zegt het hoofd van het vaccinatieprogramma ’we hebben het niet meer nodig’.”

Van Holten zegt niets te begrijpen van de uitspraken van Van Delden. ,,Iedereen weet dat we zo snel als mogelijk zo veel mogen moeten prikken. Door deze teksten gaan nu meer mensen in de leeftijd tussen 60 en 65 op de ic terechtkomen, omdat we wéér treuzelen. Het richt echt schade aan. AstraZenica is géén slecht vaccin. Het is volkomen veilig, en het is een rechtstreekse aanval op het vaccin.’’

Ook in politiek Den Haag worden de wenkbrauwen gefronst. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken gaan de uitspraken van RIVM boven haar pet. ,,Ik snap de uitspraken van Van Delden oprecht niet, ik maak me hier grote zorgen over. Dat AstraZeneca straks niet meer nodig is, gaat uit van wensdenken. Als straks iets tegenvalt bij andere vaccins, heb je het nodig. Huisartsen hebben al de grootste moeite om 60-plussers en 60-minners gemotiveerd te krijgen voor dit vaccin. Op deze manier zien huisartsen hun patiënten alsnog in het ziekenhuis belanden. Dit is totaal onnodig paniek zaaien.’’

Kuiken stelt dan ook schriftelijke vragen. ,,Minister De Jonge is verantwoordelijk voor dit interview. Ik wil van hem weten waarom hij deze uitspraken heeft goedgekeurd.’’ Jan Paternotte van regeringspartij D66 zegt: ,,Elke dag telt. We kunnen wachten tot er een ander vaccin is, maar dat is kostbare tijd waarin mensen niet zijn beschermd door een prima vaccin.’’ Hij verwijst naar een brief van het Zuyderlandziekenhuis. ,,Daar moest een patiënt worden opgenomen die het Astra-vaccin had geweigerd.’’ De D66’er wijst naar Engeland, waar het omstreden vaccin intensief is gebruikt. ,,Door de twintig miljoen prikken van AstraZeneca is Engeland nu uit de lockdown aan het stappen.’’



Ook hij is niet blij met de opmerkingen van Van Delden. ,,Het is echt nodig dat er betere afstemming komt met de artsen en ze niet steeds het gevoel hebben dat de overheid hen voor de voeten loopt. Huisartsen geven aan dat dat voor verwarring zorgt.’’ ,,Het vaccinatiebeleid van dit kabinet is een grote miskleun’’, zegt Denk-Kamerlid Tunuhan Kuzu. ,,Ik kan me goed voorstellen dat huisartsen en mensen die vrijwillig een vaccin willen nemen het jojobeleid van het kabinet zat zijn. Laat die keuze aan de mensen zelf.’’

