Huiszoekingen en arrestaties in hele land voor wapenhandel en drugs

Basis- en middelbare scholen gaan eind januari twee dagen dicht

14:17 Basis- en middelbare scholen gaan op donderdag 30 en vrijdag 31 januari weer staken. Dat maken de Algemene Onderwijsbond (AOb) en Leraren in Actie (LIA) zojuist bekend. Het is voor het eerst dat het onderwijspersoneel twee dagen het werk neerlegt. ,,We voeren nu de druk op: de actiebereidheid is enorm.”