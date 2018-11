Huizen scheuren door droogte: honderdduizenden woningen lopen gevaar

,,Er komen steeds meer klachten van panden met zogenaamde staalfunderingen, huizen die niet met palen maar rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd”, zegt Mark Born van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

En wat er nu al zichtbaar wordt, is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg, vreest Alex Hekman, Business Director Water van ingenieursadviesbureau Sweco dat onderzoek doet naar de gevolgen van klimaatverandering voor onder meer woningen.

Volgens Sweco staan naar schatting 750.000 tot 1 miljoen woningen in kwetsbare gebieden op funderingen die last kunnen krijgen van een lage grondwaterstand. ,,En het is niet zo dat schade direct na één droge zomer zichtbaar is. Er zullen een hoop gedupeerden zijn, maar hoeveel precies is moeilijk in te schatten.”

Door verzakkingen, veroorzaakt door inklinkende, uitgedroogde kleilagen, kunnen huizen ‘op spanning komen te staan’, stelt grondwaterspecialist Maarten Kuiper van ingenieursbureau Wareco. ,,Veel constructies kunnen best een geleidelijke verzakking aan. Maar als er dan bijvoorbeeld jaren later in de buurt geheid wordt, er zwaar verkeer langs rijdt of een gewichtsverandering plaatsvindt door een verbouwing, kunnen er alsnog scheuren ontstaan.”

Scheuren in Zevenaar

Steeds vaker

Wareco wordt de laatste maanden naar eigen zeggen steeds vaker gevraagd voor schadegevallen, verspreid over het land. Dat er op de ene plek al wel schade is te zien en op andere plekken nog niet, komt doordat de bodem overal net weer wat anders is. ,,Heb je slappe klei, zandlagen, staan er bomen in de buurt, het is allemaal van invloed. Ook hoe de huizen gebouwd zijn speelt mee.”

De Vereniging Eigen Huis, waar veel woningeigenaren bij aangesloten zijn, zegt geen zicht te hebben op de omvang van de problemen met de lage waterstand. ,,Er is geen algemeen loket voor dergelijke schadegevallen”, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Maar alleen al bij de gemeente Zevenaar hebben zich dertig huiseigenaren gemeld met de boodschap dat hun huizen ineens scheuren beginnen te vertonen.

De gemeente heeft naar alle adressen een woningbouwinspecteur gestuurd, maar ‘acuut instortingsgevaar is nog niet geconstateerd’, aldus de gemeente. Zevenaar wijst de woningeigenaren de weg naar bedrijven die kunnen helpen de funderingsproblemen op te lossen. Die oplossing kost gemiddeld 56.000 euro per huis, heeft Sweco berekend. Hekman: ,,Maar als het zo erg is dat het huis onbewoonbaar wordt verklaard en je hebt een hypotheek, dan heb je écht een probleem.”

