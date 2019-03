Huizen verzakken op veel meer plekken dan verwacht

Door de droogte breidt het aantal huiseigenaren met funderingsproblemen verder uit. Dagelijks krijgt het KCAF tientallen meldingen binnen vanuit tientallen nieuwe gemeenten. Sinds de uitzending van tv-programma De Monitor (KRO/NCRV) en een verhaal in deze krant regent het klachten, want tot drie weken geleden kwamen hooguit twee telefoontjes per dag binnen.



De KCAF is verrast door de nieuwe gebieden waar nu ook verzakkingen blijken. ,,We verwachtten geen meldingen vanuit gemeenten die op zandgrond staan, want dat is geen ondergrond voor funderingsproblemen. Maar die klachten krijgen we nu veel meer”, verklaart directeur Dick de Jong. Uit ongeveer dertig nieuwe gemeenten zijn de afgelopen drie weken klachten gekomen.



Door de extreem hete en droge zomer constateren huiseigenaren verzakkingen. Met name in huizen van voor 1970 schieten de scheuren, doordat de bodem verdroogt en de fundering zakt. Bovendien was het grondwaterpeil maandenlang zo laag dat houten palen niet meer onder water stonden en gingen rotten. De KCAF verwacht dat een miljoen huizen in de gevarenzone staan.