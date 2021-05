Huizenkopers schamen zich: 'Voel me bezwaard om te vertellen dat we 7 ton hebben betaald'

Ze schamen zich best wel een beetje. Sterker, ze hebben eigenlijk zoveel gêne dat een Utrechts stel liever niet met naam in de krant wil. ,,Ik ben dolblij dat we een huis hebben, maar ik voel me nu al bezwaard om straks op feestjes te moeten vertellen dat we er ruim 7 ton voor hebben betaald. Ik kan de opmerkingen al uittekenen: ‘Dan heb je zeker wel een groot vrijstaand, huis’. Maar het is niet eens een hoekhuis met garage. Voor deze prijs koop je in Utrecht tegenwoordig niet meer dan een tussenwoning.”