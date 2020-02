Huldiging Ajax bijna stilgelegd om trillingsprotocol toen vader Nouri verscheen

Het had weinig gescheeld of de huldiging in mei van landskampioen Ajax was stilgelegd. Op twee momenten dreigde het trillingsprotocol voor het Museumplein te worden overschreden, meldt Het Parool .

De opkomst van de kampioenen en het tonen van de schaal vormden niet het probleem. De meters sloegen uit toen de vader van Abdelhak Nouri op het podium verscheen. ,,Twee keer kort achter elkaar was het raak”, vertelt Thomas Kuilboer namens de gemeente. ,,Gelukkig bleef het daarbij. Bij een derde keer hadden we moeten ingrijpen. Drie gele kaarten is een rode voor de organisatie.”

Volledig scherm De spelers van Ajax op het podium samen met de vader en broer van Nouri tijdens de huldiging op het Museumplein © ANP

Het is een fascinerend gegeven: tijdens grote evenementen op het Museumplein wordt op het podium met argusogen gekeken naar de meetresultaten van de seismografische apparatuur die onder meer in de kelder van het Van Gogh Museum staat. Als de meter in het rood staat, moet de organisatie maatregelen nemen volgens afspraken die zijn vastgelegd in het zogeheten trillingsprotocol.

Moerasland

De strenge voorzorgen hebben alles te maken met de unieke situatie op het Museumplein. Het heeft een ondergrond die veel weg heeft van pudding en grenst daarnaast aan belangrijke musea. ,,Het is moerasland”, zegt Kuilboer. ,,Als de grond in beweging komt, klotst die tegen de gebouwen aan.” Het protocol moet ervoor zorgen dat er geen schade wordt aangericht in de musea en woonhuizen in de omgeving.

Kalmeren

Om een uitgelaten menigte van honderdduizend supporters te kalmeren, heeft de organisatie haar methoden. De muziek tijdelijk stopzetten, een reclamefilm tonen op het grote scherm of het wegdraaien van de bastonen uit het geluid zijn allemaal opties. ,,Het mag gerust een feestje zijn, maar niemand moet het publiek gaan oproepen om met z’n allen te gaan springen.”

Quote Als de grond in beweging komt, klotst die tegen de gebouwen aan Thomas Kuilboer