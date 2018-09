'Hulp aan Syrische oppositie was illegaal'

De Kamer heeft meerdere personen uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over de hulp die het kabinet vanaf 2015 tot begin dit jaar gaf aan de gewapende oppositie in Syrië. Onlangs onthulden Nieuwsuur en Trouw dat een deel van die hulp (onder andere auto’s) ook terecht is gekomen bij milities die mensenrechten hebben geschonden. Volgende week debatteert de Kamer erover met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.



Hoewel de Kamer destijds in meerderheid instemde met de hulp, had dat volgens Nollkaemper nooit gemogen. Hij zegt dat volgens het internationale recht Nederland geen steun mag verlenen aan gewapende acties in een ander land, ook al ging het in dit geval niet om wapens. Hij trekt een vergelijking met de steun die de Verenigde Staten in de jaren ’80 gaf aan de rebellen in Nicaragua. Dat was volgens het Internationaal Gerechtshof illegaal.



Behalve Nollkaemper spreekt de Kamer morgen ook met onder andere journalist Harald Doornbos en voormalig aanklager bij internationale tribunalen Carla del Ponte.