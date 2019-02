‘Hulp na huiselijk geweld laat te lang op zich wachten’

Door een nieuwe meldcode en een nieuwe werkwijze lukt het de organisaties van Veilig Thuis niet om meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld op tijd in te schatten en te onderzoeken. Dat blijkt uit cijfers die het Landelijk Netwerk Veilig Thuis op verzoek van Trouw verzamelde. Gezinnen blijven daardoor lang in onzekerheid.

Bij Veilig Thuis komen jaarlijks tienduizenden meldingen binnen over kinderen of volwassenen die mogelijk in een acute of structureel onveilige situatie zitten. De 26 regionale organisaties hebben afgesproken dat ze 90 procent van de meldingen binnen vijf dagen beoordelen op hun ernst.

Vervolgens is het de bedoeling dat 80 procent van alle onderzoeken die op de meldingen volgen binnen tien weken is afgerond. Na zo'n onderzoek verwijst Veilig Thuis door, bijvoorbeeld naar wijkteams, jeugdzorg of, in uitzonderlijke gevallen, naar de Raad voor de Kinderbescherming.

De ambitie om binnen vijf dagen de veiligheidsbeoordeling te doen, werd in de laatste drie maanden van vorig jaar door slechts 7 van de 26 regio’s gehaald. Slechts 5 regio’s lukte het om minstens 80 procent van de onderzoeken binnen tien weken af te ronden.

Acuut gevaar krijgt voorrang

Voorzitter Tanno Klijn van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis benadrukt in de krant dat alle meldingen van acuut gevaar onmiddellijk worden behandeld. Dat betekent wel dat minder urgente zaken soms moeten wachten. Klijn: ,,Een melding bij Veilig Thuis is altijd ingrijpend. Dan is het niet fijn als een gezin lang moet wachten op duidelijkheid.’’