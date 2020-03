‘Hulp van Duitse ic’s nog niet nodig’

In totaal telt Nederland 1600 ic-bedden, waarvan een paar honderd bestemd zijn voor niet-coronazorg. Duitsland heeft het hoogste aantal ic-bedden van Europa: 28.000, waarvan 25.000 met beademingsapparatuur.



De provincie Brabant, waar de piek tot nu toe het hoogst was, maakte zich op voor een weekend van de waarheid, maar de ziekenhuizen kwamen er goed doorheen. Het aantal nieuwe patiënten dat werd opgenomen was op zaterdag en zondag bijna de helft minder dan de dagen ervoor: tussen de 120 en 150 per dag. Kanttekening daarbij is dat zich in het weekend sowieso minder patiënten melden, omdat ze vaker wachten tot maandag wanneer ze hun eigen huisarts kunnen raadplegen. Niettemin is de trend licht hoopgevend. ,,Ja, er lijkt echt sprake van een stabilisatie en lichte afname in Brabant, maar prijs de dag niet voor het avond is. Het kan van uur tot uur verschillen en van dag tot dag’’, zegt een woordvoerder van de ziekenhuizen in de regio, verenigd in het ROAZ.