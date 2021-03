Hulplijn voor transgenderjongeren: ‘Veel fijner als iemand echt snapt wat je voelt’

Transgender Netwerk Nederland nam het initiatief: een hulplijn, speciaal voor jongeren. Wie met Genderpraatjes belt of chat, treft een ervaringsdeskundige. Zo’n gesprek kan over van alles gaan, zegt Laurens Zevenbergen, ambassadeur van het Transgender Netwerk. ,,De lijn is niet alleen voor problemen, maar ook voor een babbeltje. Of voor als je je eenzaam voelt.’’