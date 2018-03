Humberto Tan moet bij RTL Late Night wijken voor Twan Huys

Humberto Tan moet plaatsmaken voor Twan Huys als presentator van RTL Late Night. ,,Een beslissing van de zenderleiding waar ik het niet mee eens ben'', aldus Tan woensdagavond in de laatste minuten van de talkshow in kijkcijfernood.

Het gaat al lange tijd niet goed met RTL Late Night. Over het jaar 2015 keken gemiddeld een miljoen mensen naar de tafel van Humberto Tan. Sindsdien raakte het programma volgens gegevens van de stichting Kijkonderzoek jaarlijks 150.000 kijkers kwijt. RTL Late Night haalt zelfs met regelmaat niet eens de dagelijkse kijkcijfer top 25 van de Stichting Kijkonderzoek.

Uit diverse hoeken kwam kritiek, onder meer van AD-columniste Angela de Jong. Zo vroeg ze zich af of Tan niet 'uit zijn lijden moest worden verlost'. ,,Dat RTL Humberto iedere dag daar maar laat zitten en al die redacteuren laat werken aan een programma dat niet meer loopt, dat is gewoon sneu", schreef ze.

Presentatiewissel

Een stevige metamorfose of zelfs presentatiewissel hing in de lucht. De naam van Beau van Erven Dorens ging rond, omdat hij in de smaak viel als gastheer van de afgelopen zomervariant RTL Summer Night. Dat het Twan Huys zou worden, komt voor velen als een grote verrassing. De presentator van Nieuwsuur en College Tour gaat na de zomer aan de slag.

RTL-programmabaas Erland Galjaard beargumenteert zijn keuze in een persbericht. ,,Om tot nieuw succes te komen, moeten we onze late avond opnieuw uitvinden. Met Twan en zijn vaste hoofdredacteur Marij Janssens halen we journalisten van formaat in huis, programmamakers vooral, die met hun brede kennis en gevarieerde achtergrond de aangewezen personen zijn om ‘RTL Late Night’ naar de volgende fase te brengen.''

Over Tan niets dan lof in het statement. ,,Met zijn vakmanschap heeft hij RTL een enorme dienst bewezen en dat blijft hij doen. Daar ben ik hem dankbaar voor”, aldus Galjaard die zelf ook afzwaait bij RTL. De talkshow met Tan was vijf jaar geleden zijn gedroomde opvolger van Barend & Van Dorp. Het was Galjaards kindje. De programmabaas verlaat het tv-bedrijf op 1 mei na 21 jaar voor RTL te hebben gewerkt.

Tan zelf is alles behalve blij met de wissel, zo bleek woensdagavond. Radio-icoon Frits Spits, een van de gasten in die uitzending, nam het spontaan voor hem op en sprak van een 'onterechte media-hetze' tegen Tan waardoor nu de zenderleiding nu deze beslissing zou hebben genomen. Een applaus in de studio volgde waarbij Tan het niet droog hield.



Humberto Tan

Kritiek

Verhalen over een vermeende affaire met NOS-nieuwslezer Dionne Stax sloeg (wel of niet gebeurd) het onkreukbare imago van ‘golden boy’ Tan – in 2016 nog Omroepman van het Jaar – aan diggelen. Kijkers zouden de presentator hier op afrekenen. De cijfers daalden en klommen niet meer. Concurrent Eva Jinek ging er met het succes vandoor. Ook werd Tan en RTL-programmabaas Galjaard een gebrek aan interessante gasten en urgentie verweten.

Gelijktijdig groeide de kritiek op RTL in brede zin. Een greep uit het commentaar: ‘Te weinig vernieuwing’, ‘telkens dezelfde hoofden’ en ‘zelfpromotie van RTL-sterren bij Late Night en RTL Boulevard’. Of Tans vertrek een direct of versneld gevolg is van Galjaards aanstaande aftreden, is onduidelijk.

Twan Huys

Voor de opvolger van Tan is het een sprong in het diepe. Huys (53) verruilt na 25 jaar de publieke omroep voor de presentatie van RTL Late Night. De presentator is bekend van de programma's Nieuwsuur en College Tour.

De voormalig Amerika-correspondent haalde daarnaast het Correspondents' Diner naar Nederland, met premier Mark Rutte in de rol van grappenmaker. Huys werkte zeven jaar als correspondent in de Verenigde Staten.

Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje benadrukt dat Twan Huys veel heeft betekend voor Nieuwsuur en NOVA: ,,De NTR verliest een gedreven presentator en journalist in hart en nieren. Maar dat hij na zo'n lange periode een nieuwe stap wil maken, begrijp ik ook. We zullen hem missen, en wensen hem uiteraard alle voorspoed."

Frans Klein, directeur televisie NPO zegt het jammer te vinden dat Twan Huys de publieke omroep verlaat. ,,Hij is een typische publieke omroep-man. Als kritisch journalist belichtte hij álle kanten van de samenleving", omschrijft Klein de presentator. ,,We zullen zijn veelzijdigheid missen."

Huys zegt zelf dat het 'na vele prachtige jaren bij de NTR tijd is voor verandering'. ,,Met ongelooflijk veel plezier kijk ik terug op mijn correspondentschap in Amerika voor NOVA en daaropvolgend het presenteren van Nieuwsuur en College Tour. Na elf jaar als anchor bij de mooiste journalistieke rubriek van Nederland is het nu tijd voor een nieuw avontuur op de late avond bij RTL."