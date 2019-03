Hup mensen, op naar de stembus, we moeten hoe dan ook vooruit

En toen ging het leven voor het gros van de Nederlanders gewoon weer door. Wat moet je anders? In Utrecht wordt gerouwd, en wordt gezocht naar een motief voor de verschrikkelijke moordpartij. Maar elders in het land houden we ons weer bezig met de dagelijkse dingen. Ook ik. De magnolia in de achtertuin begint te bloeien. De zoon is bijna jarig, dus er moet een traktatie bedacht worden. En de stempas werd uit de krantenbak gevist, want er moet vandaag gestemd worden.