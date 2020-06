Huub en Hermien experimenteerden met vrije liefde: ‘We waren immers niet elkaars bezit’

,,Jarenlang heb ik op een internaat gezeten, verbonden aan een klooster. Daar volgde ik een opleiding tot priester. Het bijbehorende celibataire leven kostte me geen moeite, maar het geloof zelf werd voor mij steeds abstracter. Een door de mens bedacht idee dat meer kwaad dan goed stichtte en waar ik niet langer achter kon staan. Zo kwam het dat ik op mijn 26ste de overstap maakte naar een studie sociologie. Ik was een stuk ouder dan mijn medestudenten en had geen ervaring op het seksuele vlak.