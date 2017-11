Huwelijkscadeau van Joke belandde per ongeluk in de kringloopwinkel

Ze zouden aan de muur van Joke Versteeg (74) moeten hangen, maar door miscommunicatie bij een verhuizing zijn haar twee ingelijste merklappen nu in handen van een wildvreemde. Vriendin Thera probeert ze terug te krijgen. Haar oproep op Facebook is al ruim 900 keer gedeeld. ,,Ze kunnen wel in Amsterdam liggen."