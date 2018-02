Hybride-auto maakt een comeback

De hybride-auto is terug van weggeweest. Jarenlang was het een speeltje van leaserijders vanwege de lage fiscale bijtelling. Die markt is verdwenen, maar particulieren ontdekken de auto met benzine- én elektromotor steeds vaker als goedkoper in aanschaf en veel zuiniger.

Vorig jaar was 1 op de 13 nieuwe auto’s die particulieren kochten een hybride, terwijl dat in 2016 nog maar 1 op de 21 auto's was. Hybrides zijn goedkoper omdat de bpm-belasting, die gekoppeld is aan de CO2-uitstoot, een stuk lager is. Op een Ford Mondeo is het prijsverschil zo’n 5000 euro in het voordeel van de hybride. In 2017 werden bijna 18.000 hybrides verkocht, waarvan ruim de helft door particulieren. ,,De hybride is de overgangsauto naar volledig elektrisch,’’ zegt Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging.

Zakelijke rijders hebben veel minder interesse in de hybride sinds de lage bijtelling vorig jaar werd afgeschaft. Die markt halveerde, maar de particulier vult het gat in rap tempo.

Het gaat met name om de hybrides die de accu van de elektromotor weer opladen bij het afremmen. Hybrides met een oplaadkabel laat de consument links liggen; te veel gedoe.

Volgens de RAI Vereniging is de koudwatervrees voor de techniek verdwenen. Een hybride is geen rariteit meer en de techniek heeft zich bewezen. De Toyota Prius, de oer-hybride, is al sinds de eeuwwisseling te koop. Nagenoeg ieder merk heeft nu een hybride met soortgelijke aandrijving.

Populair

Rotterdammer Barry Batten kocht vorige week een Kia Niro. ,,Ik krijg hem pas in april geleverd. Zo populair zijn ze. Mijn voornaamste reden om hybride te kiezen is het milieu. De auto schakelt zelf tussen elektrisch en verbrandingsmotor. En is daarom een stuk milieuvriendelijker. Van dat overschakelen merk je niks. Mijn vorige auto was ook een hybride en de techniek werkt probleemloos.’’

Quote In een hybride kunnen we wennen aan volledig elektrisch rijden Tom Huyskens, Bovag ,,De hybride wordt standaard. Er komen steeds meer auto’s die alleen als hybride te koop zijn,’’ zegt Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag. ,,Dat is een goede ontwikkeling want zo kunnen mensen wennen aan volledige elektrisch rijden.’’

De bespaarde brandstofwinst lijkt beperkt, maar uit onderzoek en praktijktesten van gebruikers blijkt dat automobilisten tot wel 50 procent van de kilometers elektrisch kunnen rijden in een hybride-auto. Een gemiddelde benzine-auto stoot 113 gram CO2 per kilometer uit, bij een regulier hybride is dat 87 gram en bij een plug-in hybride (met een oplaadkabel) 50 gram. Dat is niet alleen goed nieuws voor het klimaat maar ook voor de rekening bij de benzinepomp.

Aziatische automerken lopen voorop. Marktleider is Toyota met zeven verschillende hybrides en Lexus, het luxemerk van Toyota, verkoopt ook zeven types. De populairste hybride was vorig jaar een Koreaans model: de Kia Niro een kleine suv. Kia verkocht er vorig jaar 4544 van. Een ander populair model is de Toyota Yaris, die auto is een kwart zuiniger dan de versie die louter op benzine rijdt; het merk belooft een verbruik van 1 op 28.

Porsche

Het zijn niet alleen de kleine en middelgrote Aziaten die zich op de hybrides storten. Fabrikanten gebruiken de techniek om met de gemiddelde uitstoot van hun wagenpark conform de Europese eisen omlaag te krijgen. Maar er zijn ook kopers voor. Van Eijck: ,,Je rijdt elektrisch weg en dat biedt comfort; het rijdt soepel en stil. Bovendien heb je power met zo’n elektromotor. Met een Toyota Prius ben je bij het stoplicht als eerste weg. Porsche biedt bijvoorbeeld bij de Panamera een hybrideversie. En een op de drie kopers kiest daarvoor.’’

Er zijn inmiddels zo’n vijftig verschillende hybride-auto’s te koop en het aantal stijgt rap. Van Eijck: ,,Hybride is een van de belangrijkste technieken voor fabrikanten om hun motoren zuiniger te krijgen. En dat moet omdat de uitstootnormen steeds strenger worden. We verwachten dat ook Europese autofabrikanten de techniek bij steeds meer modellen gaan gebruiken.’’

Ook de Bovag denkt dat over een aantal jaar alle benzine-auto’s hybride zullen zijn. ,,Je hebt geen oplaadpaal nodig en de techniek zit onder de motorkap. Je merkt er eigenlijk niets van.’’