Hyena ontsnapt door een omgevallen boom in Beekse Bergen, bezoekers moeten schuilen

In Beekse Bergen is vanmiddag een vrouwelijke hyena even ontsnapt uit haar verblijf. Ze is niet in de buurt geweest van bezoekers. Die moesten wel naar een binnenlocatie worden gebracht, dat is het protocol als een dier ontsnapt, zo laat Beekse Bergen in een reactie weten.

Hyena en verzorgers zijn verder in orde. Het roofdier kon rond 14.00 uur ontsnappen, omdat een omgevallen boom zorgde voor een beschadiging aan het hekwerk waardoor zij er overheen kon springen. De hyena kwam op het dienstterrein terecht, in de buurt van haar eigen verblijf. Daar is ze niet weggegaan.

,,De dierenverzorgers van het park hadden de situatie constant onder controle”, aldus Beekse Bergen in een verklaring. De hyena is verdoofd en in goede gezondheid teruggebracht naar het verblijf. De bezoekers die even moesten ‘schuilen’ in een binnenverblijf, konden na een uurtje hun bezoek weer voortzetten. Het deel van het verblijf met beschadigde hekwerk is afgesloten. De hyena’s kunnen gebruikmaken van de rest van het buitenverblijf.

In Amersfoort ontsnapte ook al eens een hyena. Die deed dat door een hek door te bijten. Ook daar, dat gebeurde in september 2021, kwamen bezoekers niet met het roofdier in aanraking. Het roofdier valt over het algemeen geen mensen aan. ,,Als de hyena jaagt, jaagt hij in groepsverband op grotere dieren of alleen op kleine dieren. In een groep hebben ze meer kans om een grote prooi te vangen. Ze jagen vooral ‘s nachts en in de ochtend", staat op de site van Beekse Bergen.