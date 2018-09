Ibrahim C. schopte grensrechter dood en moet nu per direct het land uit

Ibrahim C., de 22-jarige Marokkaan die zes jaar geleden met vijf voetbalvrienden grensrechter Richard Nieuwenhuizen doodschopte, moet het land uit. De bestuursrechter heeft zijn bezwaar tegen zijn inreisverbod voor Nederland vandaag afgewezen en ook het intrekken van zijn verblijfsvergunning blijft van kracht. Ibrahim moet per direct het land uit.

Volgens de rechter heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) terecht geoordeeld dat Ibrahim C. een actueel gevaar en bedreiging is voor de openbare orde. En is niet gebleken dat hij zijn leven heeft gebeterd. Ibrahim kwam na de grensrechterzaak nóg enkele keren met justitie in aanraking. Hij moet per direct het land uit en mag tien jaar Nederland niet inreizen. Ibrahim was niet bij de uitspraak aanwezig. Waar hij nu is, is onbekend.

Verklikker

Hij was 'de verklikker' destijds, Ibrahim C. In verklaringen bij de politie wees hij in 2013 zo ongeveer alle andere verdachten aan als de personen die grensrechter Richard Nieuwenhuizen op 2 december 2012 na een jeugdvoetbalwedstrijdje in Almere zo hard in elkaar schopten dat hij overleed. Ibrahim C. was de aanvoerder van Nieuw Sloten B1 uit Amsterdam. Nieuwenhuizen was grensrechter bij Buitenboys B3, waar ook zijn zoon in voetbalde.

De gewelddadige dood van Nieuwenhuizen (41) werd destijds internationaal nieuws. Zelfs topspelers van ver buiten Nederland betuigden hun medeleven en voor even hielden ook profvoetballers zich opzichtig in als ze het niet eens waren met een besluit van een arbiter.

Inreisverbod

Ibrahim was toen nog een tiener van 16, maar had al eerder vastgezeten. Na de veroordeling voor Nieuwenhuizen kwam hij nog een paar keer in aanraking met justitie. Weliswaar voor kleine vergrijpen (diefstal, softdrugs) maar genoeg voor IND om hem twee jaar geleden te vertellen dat zijn verblijfsvergunning niet wordt verlengd en hij een inreisverbod van tien jaar krijgt.