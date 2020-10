Ict-probleem geeft vertekend beeld coronacijfers: ‘slechts’ 8000 nieuwe besmettingen

RIVM-CIJFERSNa drie dagen van meer dan tienduizend nieuwe besmettingen telt het RIVM er vandaag fors minder: 8123. Maar conclusies trekken is onmogelijk, de dataset van vandaag is ‘incompleet’ door een ict-probleem. Onduidelijk is dus hoe groot het werkelijke aantal is.

Details over de technische problemen ontbreken vooralsnog, daarvoor wordt verwezen naar de landelijke GGD. Een woordvoerder van het RIVM zegt wel: ,,Maar de gegevens zijn niet ‘kwijt’, op een later moment worden de cijfers dus wel gewoon verwerkt. Door de storing twijfelen we nu of dit het volledige aantal is.” Mogelijk morgen komt daar al duidelijkheid over.

Het gedoe rond de cijfers komt op een uiterst ongelukkig moment. Deze dagen zijn cruciaal voor het virusbeleid, de kentering in het aantal besmettingen wordt precies deze week verwacht. Half oktober kondigde het kabinet de gedeeltelijke lockdown af, deze week moeten de resultaten daarvan zichtbaar zijn in de cijfers. Mede daarom wacht de regering nog met eventuele nieuwe maatregelen. Maar de gegevens van vandaag bieden daarvoor dus geen betrouwbare graadmeter. Mogelijk zijn de statistieken morgen weer accuraat. Zaterdag was er ook een storing bij de gegevens: toen meldde het RIVM 8660 geregistreerde positieve tests, tegen bijna 10.000 de dag ervoor en meer dan 10.000 een dag later.

RIVM-rekenmeester Jacco Wallinga zei vandaag tegen deze nieuwssite dat de piek van de tweede golf vermoedelijk dichtbij is: de reproductiefactor - die staat voor het gemiddelde aantal anderen dat een besmet persoon aansteekt - daalt langzaam richting de één. Daaronder dooft de epidemie uiteindelijk uit.

Zo moet het aantal nieuwe besmettingen dagelijks afnemen, later zullen dan ook de nieuwe ziekenhuisopnames volgen, is de hoop en de prognose. Hoe snel en hoe fors die daling is, moet blijken. Vooralsnog houden ziekenhuizen rekening met een fikse toename die nog weken aanhoudt, de najaarspiek aan coronapatiënten zal dan ergens in november bereikt worden, waarna de aantallen ook weer afnemen. Vandaag was er per saldo een ‘kleine toename’ in de ziekenhuizen.

Volledig scherm Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), in de Tweede Kamer. © ANP

