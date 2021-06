Iedere dag tijdens de lockdown kijk ik naar deze theedoek bij mij aan de muur

Gedenkwaardig quarantainegetal vandaag. 444. En al die dagen kijk ik ’s ochtends vroeg tegen het gezicht van Tony Benn aan. Nou ja, op een poster, die tegen een van de muren van mijn werkkamer hangt. Moet ik misschien even uitleggen. Benn was een in Engeland beroemd socialist, wiens dagboeken ik iedereen kan aanraden.



A. Omdat je d’r lekker lang in kunt lezen, duizenden pagina’s lang, typische lockdownlectuur.

B. Omdat je een prachtig inkijkje in de (Engelse) politiek krijgt.

C. Omdat Tony Benn gewoon een heerlijk wijze man was. Ook ijdel, maar ja, dat gaat wel vaker samen.

U moet denken aan iemand tussen Jan Pronk en Jan Marijnissen in, zowel qua onverzettelijkheid als links idioom en idealen. Merkwaardig genoeg onderdeel van het establishment, maar er ook tegenaan schoppend. Luis in de pels. Hij is in 2014 op 89-jarige leeftijd overleden, na een vol leven.

Mijn vrouw werkte ooit een paar jaar in Engeland, ging naar een lezing van hem en vroeg, zo is ze, om een handtekening voor mij, een groot bewonderaar. Op een kladblaadje schreef de grote Benn: ‘To Frank, in unity.’ Ik besef dat het onzin is, dat-ie mij niet kende, behalve dat mijn vrouw tegen hem gezegd heeft dat ik een groot fan was, maar ik moet bekennen dat dat ingelijste kladblaadje ook een mooi plekje ergens in mijn boekenkast heeft.

Maar goed, die poster. Eigenlijk is het geen poster, maar een theedoek. Er is in Engeland een links uitgeverijtje (radicalteatowel.com), dat theedoeken uitbrengt met linkse kopstukken en hun beroemde citaten. Ik weet niet of andere mensen er echt hun afwas mee doen, maar bij mij hangt die theedoek met citaat dus met vier kleine spijkertjes aan de muur. ‘Hope is the fuel of progress and fear is the prison in which you put yourself.’ (Hoop is de brandstof van de vooruitgang, angst is de gevangenis waarin je jezelf opsluit.)

Elke dag, die hele lockdown lang, 444 dagen al, kijk ik wel even, rechtsboven mijn toetsenbord, naar die onverzettelijke kop van Benn, lees dat citaat nog eens rustig over en probeer er serieus bij stil te staan. Gek is dat, dat dat kan. Een citaat dat je elke dag even kunt lezen om er ook elke dag weer even zin uit te halen: niet bang leven.