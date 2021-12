Iedereen snakt naar meer bewegingsvrijheid. En die begint bij het kabinet

Er was ook iets van heugelijk nieuws tijdens de afgelopen dagen. Als we het briefje van informateurs Remkes en Koolmees aan de Tweede Kamer moeten geloven, wordt er binnenkort, voor Kerstmis, een conceptregeerakkoord gepresenteerd. Driewerf hoera.



Want het trage formatieproces, dat alle records deed sneuvelen, had deze week ook zichtbaar invloed op het dagelijks bestuur, om precies te zijn op het dossier van 2G. Bij coronaminister Hugo de Jonge leeft al langer de wens om mensen die geprikt of genezen zijn in de toekomst meer toegang te geven tot openbare gelegenheden, maar daar zijn de nodige partijen op tegen, waaronder ChristenUnie – de partij die meeonderhandelt.