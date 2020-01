Iemand groeten als je langsloopt, dat is toch niet meer dan normaal?

Knagende rat boosdoener grote stoomsto­ring die Flevoland­se gezinnen in de kou zette

15:16 De grote stroomstoring in Zeewolde, Lelystad en Almere is veroorzaakt door... een rat! Het dier kwam in een schakelaar terecht bij een elektriciteit-verdeelstation in Zeewolde, waardoor kortsluiting ontstond. Bijna 10.000 huishoudens en bedrijven zaten urenlang zonder stroom.