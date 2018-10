IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard, einde MC Slotervaart nadert razendsnel

De ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. Scenario’s waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd, aldus de MC Groep, waartoe de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart behoren.



Eerder gaf het ziekenhuis al aan in ieder geval open te blijven om de patiëntenzorg te kunnen overdragen. In de MC IJsselmeerziekenhuizen liggen momenteel nog zo’n 200 patiënten. Die moeten nu op termijn elders heen. Alternatieven zijn Zwolle, Almere en Harderwijk. Het betekent in ieder geval dat patiënten en familie flink verder moeten reizen. Het is onzeker of het personeel het salaris over de maand oktober krijgt betaald.