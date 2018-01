IJzig koude gevoelstemperaturen maken winter nog guurder

Hoe laag de gevoelstemperatuur is, hangt af van de windkracht en windrichting. Met een noordoostenwind liggen de werkelijke temperaturen in Nederland lager dan bij een zuidwestenwind. ,,Morgen staat er bijvoorbeeld een noordoostenwind. De werkelijke temperatuur ligt rond twee graden boven nul, maar met windkracht 4 of 5 ligt de gevoelstemperatuur al snel rond tien graden onder nul”, aldus Janssen. Bij hoge temperaturen is de gevoelstemperatuur vooral afhankelijk van de luchtvochtigheid. Bij een hoge luchtvochtigheid voelt het al gauw warmer aan dan het in werkelijkheid is.