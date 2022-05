Ik begrijp heel goed dat het lastig is om ‘nee’ te zeggen tegen een spotgoedkoop stedentripje

Onveilig gevoel in de trein? App het noodnummer, of bel direct 112

Een vrouw van 19 jaar is maandag veertig minuten lang aangerand in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Gedurende de rit kon ze geen alarm slaan omdat er geen conducteur in de buurt was. Maar wat kun je wel doen als je je onveilig voelt? De NS wijst graag nog eens op het speciale noodnummer.

