'Ik ben die moeder die de iPad als oppas gebruikt'

De 32-jarige Linda Bosscher uit Meppel steekt wat door velen als doodzonde wordt gezien juist niet onder stoelen of banken. De moeder van zoon Lucas (9) en dochters Florien (7) en Valerie (5) blogt er zelfs over op love2bemama.com. Haar kinderen gaan niet naar de buitenschoolse opvang, maar komen na school gewoon naar huis. Alleen ze werkt ook vanaf huis. Soms is de iPad dan haar laatste redmiddel. ,,We hebben allemaal onze idealen en willen de allerbeste ouders zijn maar zeg nou zelf: voor welke ouder is de iPad nou geen redder in nood? Ook ouders hebben soms even ‘pauze’ nodig.''



Dat de 32-jarige moeder niet de enige is die er zo over denkt, tonen nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag ook aan. Ongeveer de helft van de kinderen van 4 tot 12 jaar heeft in 2017 te weinig bewogen. De Gezondheidsraad schrijft voor dat scholieren elke dag minstens een uur 'matig intensief' moeten bewegen, zoals wandelen, fietsen of buiten spelen. Zo'n 45 procent van de kinderen haalt dat niet. Socioloog Tanja Traag van het CBS wijt dat onder meer aan toenemend gebruik van de iPad.