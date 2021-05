Ik ben uitgelezen: een soort lockdown in de lockdown

Paniek op de bank, gisteravond. Ik kon niet meer lezen . Fysiek wel. Mijn ogen mankeren niks. Maar geestelijk niet. Ik had het nog niet eerder meegemaakt, maar het voelde als een soort lockdown in de lockdown. Alles op slot. Ik zat daar maar te staren naar de bladzijden van een boek dat ik toch al een beetje tegen heug en meug aan het doorlezen was. En nu was het eind kennelijk gekomen. Helemaal klaar ermee!

Niet dat het geen goede schrijver was. Jonathan Coe. Ik had juist drie boeken van hem gekocht omdat ik een eerder boek (Middle England) zo fantastisch vond. Perfecte roman, maatschappelijk, satirisch etc. Dus dan wil je meer. Ging ik een eerder, heruitgebracht boek van hem lezen. Ik zag na 50 pagina’s al waarom het geen succes was geweest. Hij moest z’n vorm kennelijk nog vinden. Te langdradig. Ik gaf het toch nog 100 pagina’s. Nooit te snel opgeven, leren we onze kinderen tenslotte ook. Maar op zeker moment moest ik drie pagina’s doorworstelen waarin de hoofdrolspeler een potje Cluedo speelt, dat in de plot van het verhaal geen enkele rol heeft. En het ging maar door. Uitgebladerd heb ik het, gesnelleesd. Je wilt zo’n boek toch een beetje eer doen.



Nu zat ik met de opvolger daarvan in mijn handen. In paniek. En die gold niet zozeer dat dit boek kennelijk ook niet goed genoeg voor mij was, maar de benauwende gedachte: dat ik niet meer goed genoeg was voor het boek. Voor een boek. Klaar met lezen. Na ik schat zo’n 75 boeken in het afgelopen jaar. Hoe moest dat nou verder in de lockdown? Die gedachte vooral.