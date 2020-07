Ik ben zo’n verfoeilijke toerist met het gore lef in een vliegtuig te stappen

Ik ben in Griekenland. Ja, ik ben er zo een, zo’n verfoeilijke toerist die het gore lef heeft in een vliegtuig te gaan zitten en zodoende een tweede Covid-19-golf op Europa los te laten. ‘Hoe was het in het vliegtuig?’ appte zo ongeveer iedereen. Nou. Het was benauwd. Onmogelijk om afstand te houden.